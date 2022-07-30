Türkiye Gazetesi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak havalarda etkisini göstermeye başladı. Hafta sonu plan yapan vatandaşlar ise havanın nasıl olacağı yönünde araştırmalar yapıyor. Sıcaklardan bunalanlar yağışların gelmesini umuyor ancak verilere göre yağışlar beklenmiyor. Akdeniz ve Marmara bölgesinde etkili olan sıcaklıklar hafta boyu aynı olacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de sıcaklıklar aynı değer olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kavurucu sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken termometreler ise 40 derecenin üzerine çıkacak. Sıcaklık hafta boyunca aynı değerlerde kalacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz'in Marmara'ya bakan tarafında sağanak geçişleri önümüzdeki hafta boyunca devam edecek.

EN YÜKSEK SICAKLIKLAR 6 İLDE

En yüksek sıcaklık değerlerinin, İstanbul'da 32, İzmir'de 35, Antalya 31-32, Adana 35-36, Diyarbakır'da 41, Samsun'da 28-30 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Uzmanlar ise bu sıcak havalarda bol su tüketimi ve güneşin dik açıdan geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında dikkatli olunması geretiğini belirtiyor.

SICAKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, hava sıcaklıklarının hafta sonu ve ağustos ayı itibarıyla mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtmişti.

Yaklaşık 1,5 aydır yurt genelinde hava sıcaklıklarının özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerindeki yağışlar nedeniyle mevsim normallerinin altında seyrettiğini anımsatan Koç, hafta başından itibaren hava sıcaklıklarında tüm yurtta kademeli bir artış görüldüğünü söyledi.

Koç, üç büyük ilin hava durumu tahminlerine ilişkin ise şu bilgileri kaydetti:

"İstanbul'da cuma ve hafta sonu yağış beklemiyoruz. Az bulutlu ve açık bir hava hakim. Hava sıcaklığı İstanbul'da önümüzdeki günlerde 31-32 derece civarında mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyredecek.

İzmir'de cuma ve hafta sonu yağış yok, az bulutlu, açık ve güneşli güzel bir hava hakim. Hava sıcaklığının İzmir'de önümüzdeki günlerde 34-35 derece civarında mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde olmasını bekliyoruz.

Başkent Ankara'ya baktığımızda ise Ankara'da havalar ısındı. Şu an itibarıyla hava sıcaklığı 34 derece. Yarın ve hafta sonu ise Ankara'da hava sıcaklığının, 34-35 derece civarında, mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Az bulutlu ve açık, güneşli güzel bir hava Ankara'da önümüzdeki günlerde etkili olacak."

Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar sürecek ama sert rüzgara dikkat Meteoroloji günlük hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre yurt genelinde yağış görünmezken iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarına saatte 40- 60 km hızla esmesi beklenen kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor ama 4 ile dikkat kuvvetli geliyor Meteoroloji beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği görülürken 4 il içinde gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı.

Bugün hava nasıl? Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı! (26 Temmuz 2022 hava durumu) Meteoroloji 26 Temmuz hava durumu raporunu açıkladı. 26 Temmuz Salı günü havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar ‘Bugün hava nasıl olacak?’ diye araştırmalar yapıyor. Edinilen bilgiye göre iç kesimlerde bölgesel sağanaklar, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Peki bugün İstanbul’da hava nasıl olacak? 26 Temmuz 2022 hava durumu..