Türkiye Gazetesi

Milyonlarca memuru ilgilendiren karar güncellendi. Karara göre erkek kamu çalışanları sakal bırakabilecek. . Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte, erkek personeller için "Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz..." ibaresi vardı. Nisan ayında Danıştay tarafından bu ibare iptal edildi ve bu zorunluluk kaldırıldı.

Danıştay kararı Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'ne de işlendi. Bu kararın ardından kamuda görev yapan milyonlarca erkek memur sakal bırakmakta serbest oldu.

SAKAL RESMEN SERBEST OLDU

Artık kamuda çalışan erkek memur artık sakalını kesmek zorunda değil. Tercih memura bırakılırken isteyen sakal uzatabilecek isteyen de sakalını kesebilecek.

2020'DE 'FAVORİ' İBARESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Danıştay daha önce 2020 yılında mevzuatta yer alan "Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz." ibaresinin de iptaline karar vermişti.

Bakan Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılıyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yüzde 41,7'lik zamlı memur maaşlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Milyonlarca memur ve emekli bu haberi bekliyordu! SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, kamu çalışanı: Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu! Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla maaşlara yansıyacak zam oranları belli oldu. Milyonlarca memur ve emekli ‘Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek?’ sorusunun cevabını aramaya başladı. Memur ve emekli zamlı maaşları için ödeme takvimi netleşti. Peki Temmuz 2022 emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ve memurlar için merakla beklenilen zamlı maaş ödeme takvimleri…

Memur ve emeklilere çifte müjde: Maaşlara 844 TL’lik destek! İşte yeni asgari ücretle birlikte yıllık hesaplar Memur ve emeklilere çifte müjde! Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücrette ek zam belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla asgari ücret yüzde 30 artışla 5.500 TL olarak belirlendi. Memur ve emeklinin gözü ise Temmuz zammındaydı. Beklenen rakamlar açıkladı. Asgari ücret ve emekli memur artışlarına baktığımız zaman yıllık kümülatif oranların enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor. Asgari ücret yıl başından bu yana yüzde 95 artarken emeklinin kümülatif yıllık artışı yüzde 79'u geçti. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Memur ve emeklilerin maaşı ne kadar oldu?



