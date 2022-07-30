Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik binasında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre; saat 10.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Şirinköy Caddesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü'ne ait ek hizmet binası ve depolar alevlere teslim oldu. Binadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından gözüktü.

Yangının bitişikteki 112 Acil Komuta Merkezine ulaşmaması için itfaiye ekipleri ve TOMA’larla yoğun bir çalışma başlatıldı.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Marmaris'teki orman yangınının çıkış sebebi belli oldu Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının yakınlardaki bir otele sıçradığı ve otelde kalanların tahliye edildiği öğrenilmişti. Yapılan araştırmalarda yangının kopan bir ağaç dalının elektrik tellerine değerek kıvılcım çıkarması ile başladığı belirlendi.