Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam ediyor. Teröristler güvenlik kolluklarının dikkatinden kaçamıyor ve tek tek yakayı ele veriyor. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü YPG/PKK'lı kadın teröristin Batman'da olduğunu tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen kadın terörist Şanlıurfa'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB: Fırat Kalkanı Bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB Fırat Kalkanı Bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi İçişleri Bakanı Soylu: Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK’lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın takibi, Mardin Emniyet ve Jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi.