Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla devam ediyor. Bu kapsamda MSB'den yapılan açıklamada, saldırı hazırlığındaki 13 teröristin etkisiz hale getirildi öğrenildi.

"TERÖRİSTLER İÇİN KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇIŞ YOK"

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

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