Türkiye Gazetesi

Ordu'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanında açılan bir pankarta dikkat çekti.

ERODOĞAN AÇILAN PANKARTI ÇOK BEĞENDİ

“Fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme” pankartını okuyan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı, “Demin karşımda pankart gördüm. Fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme. Maşallah, benim Ordulum böyle işte. Haddini bildirir. Çok beğendim.

“BİZİM PROJELERİ SANKİ KENDİSİ YAPMIŞ GİBİ SAHİPLENİYOR”

Bunların eser namına bir müktesebatları bulunmuyor. Bizim yaptığımız projeleri sanki kendisi yapmış gibi sahipleniyorlar. Bunlar elit görse mertek sanacak. Bir zamanlar bu Bay Kemal SSK'nın başında değil miydi? SSK'yı batırmadı mı? Ne hale getirdi oraları. Şimdi hastanelerimizin her biri birbirinden güzel. Şimdi bir şehir hastenesi Ordu'ya yapıyoruz. Bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda bunu kendisi de kabul etti.

“BU KADAR YÜREKSİZ ÇIKMALARI BİZE DOKUNDU”

Ama seçimden sonra buna 'Emekli CHP Genel Müdürü'nü de eklemesi gerekiyor. Yıllardır kendisine, yalan siyasetini bırak dedik ama dinletemedik. Bunların milletin değerleri, dertleriyle ilgili bir dertleri yok. Sıkıntıya düştüklerinde bir köşeye çekilip kahvesini yudumladığını 15 Temmuz'da gördük. Bu kadar yüreksiz çıkmaları bize dokundu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı Fındık fiyatı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üreticilerin dört gözle beklediği fındıkta taban fiyatını açıkladı. Erdoğan, "2022 alım sezonunda kabuklu fındığa kg başına alan destekli olarak Levant ve Giresun kalite ortalamasını 54 lira olarak açıkladık. Hayırlı olsun bereketli olsun inşallah." dedi.