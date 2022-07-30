Türkiye Gazetesi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik deposunda meydana gelen ve 30 araçla müdahale edilen yangının söndürülmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

“EN KISA SÜREDE TELAFİ EDİLECEK”

Zararın en kısa sürede telefi edileceğini belirten Bakan Soylu, "Denizli Emniyet Müdürlüğümüzün lojistik deposunda çıkan yangın dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğümüze ve görevli polis arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en kısa zamanda telafi edilecektir" ifadelerine yer verdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet'e ait lojistik deposunda yangın çıktı. Alevlerin sardığı deponun yanında bulunan 112 Çağrı Merkezi'ne yakın olması nedeniyle yangına TOMA'larla müdahale edildi, yangın kontrol altına alındı.