Türkiye Gazetesi

MSB tarafından yapılan açıklamada, “İran’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla çadır ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye ulaştıracak Hava Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı Ankara Etimesgut Havaalanından hareket etti. Bölgeye bir uçağın daha hareket etmesi planlandı” denildi.

İRAN'DA SEL FELAKETİ

İran'da 22 Temmuz tarihinden bu yana, Tahran, Fars, Sistan ve Belucistan, İsfahan, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Çaharmahal ve Bahtiyari, Kirman, Yezd, Buşehr, Semnan, Elburz, Gazvin, Kum, Zencan, Gilan, Hürmüzgan ve Huzistan eyaletlerinde meydana gelen sellerde 44 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın derdi Irak petrolü Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji üssü olmaya çalışan İran, Irak petrollerinin Türkiye üzerinden ihracatını engellemek için terör eylemlerini artırmaya başladı. İran, Irak yönetimini de tehdit ediyor.