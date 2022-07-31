Türkiye Gazetesi

Son günlerde iktidarın attığı adımları kendisine mal ederek propaganda yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarını gazeteci Özlem Gürses deşifre etti. CHP'ye yakınlığıyla tanınan Gürses, iktidarın farklı konularda atacağı adımlarını muhalefetin önceden öğrendiğini ve buna göre hareket ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Bürokrasiden CHP'ye ve 6'lı masaya bilgi geliyor. Bu kapsamda birtakım adımlar atıyor iktidar ve muhalefet bunları önceden öğreniyor. Örneğin KYK borçlarının faizlerinin silinmesiyle ilgili adımını muhalefet önceden öğrendi ve hafta sonu bir etiket çalışması yapıp KYK meselesini gündeme getirdi ve tweet attı Kılıçdaroğlu. Hemen o pazartesi günü hem üniversite sınavı sonuçları açıklandı hem kabine toplandı ve KYK faizlerinin silineceği açıklandı. Benzer şekilde otomotivde büyük sıkıntı olduğunu biliyorduk. Bu sıkıntının önüne geçmek için iktidarın bir vergi düzenlemesi yapması adımı vardı iktidarın, muhalefet bunu da önceden öğrendi muhalefet ve dün akşam apar topar saat 22.00'de o mutfak videosu çekildi ve ekrana geldi. Dolayısıyla bir süredir gündemi muhalefet belirliyor ve iktidarın önünde gidiyor ve bu enteresan."

CHP-HDP iş birliği yeniden sahnede! HDP'li vekili savunup polisi suçladılar Polise yumruk atan DBP’li Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması oylamasında CHP’li üyeler 'göstere göstere' HDP’nin yanında yer aldı. Polislerin vekiller arasında ayrım yaptığını iddia eden bazı CHP’li üyeler "Konu HDP olunca polislerin tavrı değişiyor" dedi.