Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerle ilgili son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Bakanlar tarafından, teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

İlk durak İstanbul! Tahıl koridorunda rota belli oldu: Gemi İHA'larla ve uyduyla izlenecek Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan tahıl sorununun çözümü için Türkiye'nin girişimleriyle uygulamaya konulan 'tahıl koridoru'nda ilk sevkiyat için geri sayım başladı. Ukrayna limanından kalkacak olan geminin mısır yüklü olduğu kaydedilirken, ilk gemi Ankara'nın da girişimleriyle açlık tehlikesi yaşayan Afrika ülkelerine gönderilecek. İlk rotanın Somali olacağı ifade edilirken, gemilerin yola çıktığı andan itibaren İHA'larla ve uyduyla izleneceği belirtildi.

Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı Rusya-Ukrayna savaşı tahıl krizini de tetikledi. Rusya Tarım Bakanlığı, ülkede tahıl üretiminin geçen yılın aynı dönemine oranla 11 milyon ton azaldığını açıkladı.