MSB açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verdi.
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
31.07.2022 - 10:48 | Son Güncelleme: 31.07.2022 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu
Etiketler : msb,terörist,operasyon,
890580 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/890580.aspx
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