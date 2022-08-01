Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak toplantının ana gündemi ekonomi. Bu kapsamda ele alınacak konulardan biri, vatandaşların maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için atılacak adımlar olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının yürüttüğü temasların ardından bir taslak çalışma hazırlanmıştı. Çalışmanın toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Takibe düşen ve icralık olan kredi borçlarının takip süresinin uzatılması, yeniden yapılandırılması veya ötelenmesi gibi seçenekler değerlendirilecek. Masadaki bir diğer ekonomi başlığı, dar gelirli vatandaşların ucuz konuta erişimi olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenirken, detayların toplantıda masaya yatırılacağı öğrenildi. Bunların dışında, gıda enﬂasyonundaki son durum da ele alınacak. Şu ana kadar atılan adımların ve yapılan denetimlerin etkileri görüşülecek. Piyasayı düzenlemek adına kurumların depolamaya başladığı ürünlerin durumu ve tedarik miktarları masaya yatırılacak.

TAHIL KORİDORU MASADA

Toplantıda, Ukrayna ve Rusya’nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini dünya pazarlarına ihraç etmesi için hayata geçirilen Tahıl Koridoru da gündeme gelecek. İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinde yürütülen faaliyetlerle ilgili son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. İlk sevkiyat hattı Afrika olarak belirlenirken, gemilerin güvenliği ve durumuna ilişkin atılacak adımlar görüşülecek.

ENERJİ ADIMLARI KONUŞULACAK

Gündemdeki bir diğer konu da enerji. Avrupa ülkeleri, enerji tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle önemli tasarruf tedbirlerine giderken, Türkiye’nin doğalgaz depolarında dolum devam ediyor. Toplantıda, küresel enerji darboğazı ve Türkiye’nin bu konuda attığı ve atacağı adımlarının da gündeme gelmesi bekleniyor. KORONADA SON DURUM Toplantıda, korona virüs salgınındaki son durum da görüşülecek. İl bazlı olarak vaka ve aşılama sayıları değerlendirilecek, vaka sayılarının artması nedeniyle oluşabilecek riskler ve yeni bir adım atılıp atılmaması gerektiği ele alınacak. Kabine toplantısında ayrıca yurt içinde ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonları ile orman yangınları da gündeme gelecek.

Gözler Kabine'de: Gündem kredi ve kart borçları! 3 formül gündemde... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanacak. Kabine'nin ana gündeminde takibe düşen kredi ve kredi kartı borçları olması beklenirken, bu konuların çözümüne yönelik 3 formül öne çıkıyor.