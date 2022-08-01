Türkiye Gazetesi

Marmara bölgesinde son günlerde etkisini artıran sıcak havalar bunaltmaya başladı bile. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar çareyi balkonlarda yatmakta veya tüm penceleri açık bırakarak serinlemekte buluyor. Edirne'de bu illerden biriydi ancak dün akşam saatlerinde beklenmedik bir yağış başladı. Yaz ortası sıcak havanın etkili olduğu Edirne'de aniden şiddetli bir yağış başladı.

Yağış sonrası kentin birçok yerinde hayat felç oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatanbdaşların ev ve iş yerlerini su bastı. Edirne’ye bağlı Bosnaköy mevkiinde piknik yapan aile bebeğiyle birlikte yoğun yağış sebebiyle mahsur kaldı.

Otomobilleriyle bölgeye giderek piknik yaptıkları esnada yağmur sularından dolayı meydana gelen su birikintileri ve toprak yolun çamura dönmesi nedeniyle kırsal alanda kalan aile bebekleriyle birlikte alandan çıkamadı. Daha sonra 112 acil çağrı merkezini arayan aile yardım istedi.

AFAD AİLEYİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen bölgeye giden ekipler küçük bebek ve ailesini kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünün ardından aile evine götürüldü.

'YÜRÜYEREK ANA YOLA KADAR GELDİK'

Bebeğin babası Aytaç Uçak, yağmurun bir anda etkisini gösterdiğinden dolayı otomobilleriyle bulundukları bölgeden çıkamadıklarını belirterek, “Yollarda su birikintileri ve çamur oluştuğundan dolayı çıkamadık. Biz de 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedik. Jandarma ekiplerimiz bize ulaştı. Daha sonra AFAD ekipleri konumumuzu buluğu için biz de onların yakınına geldik ve onlara yardımcı olduk.

Eşim ve çocuklarım geride kaldığı için AFAD aracı oraya giderek onları kurtardılar. Burada da sağlık ekipleri tedavilerini yaptılar. Mahsur kaldığımız bölgeden ana yolla kadar yürüyerek geldik. AFAD ekipleri de eşlerimizi ve çocuklarımızı oradan alarak bize ulaştırdılar. Bize yardımcı oldukları için teşekkür ederim” dedi.

'2 ARAÇ OLMASINA RAĞMEN ÇIKAMADIK'

Yoğun yağış nedeniyle köyde mahsur kaldıklarını ifade eden Zuhal Toksöz, “Bebeğin maması kalmadığından dolayı yardım istedik. Şu an ambulansta tedavi ediliyor. 2 tane aracımız olmasına rağmen su birikintisi ve çamurlaşan yoldan dolayı alandan çıkamadık” ifadelerini kullandı.

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