Türkiye Gazetesi

Terör örgütleriyle mücadele tüm hıızyla sürüyor. Kahraman Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya bulundukları yerlerde göz açtırmıyor. Operasyonlar kapsamında terör örgütleriyle mücadele devam ederken aynı zamanda ikna çalışmalarıda sürüyor. İçişleri Bakanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından devam eden ikna çabaları ile çok sayıda terörist teslim olmuştu. Bunlaar bir yenisi daha eklendi.

PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılında katılan ve Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmalarıyla, Mardin/Nusaybin sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

SAYI 63'E ULAŞTI

Söz konusu örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 2022 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 63’e ulaştı.

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu

MSB açıkladı! 13 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Batman'da öldü denilen terörist sahte kimlikle yakalandı Batman'da öldü denilen ve sahte kimlikle yakalanan terör örgütü YPG/PKK'lı kadın terörist emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.