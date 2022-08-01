Türkiye Gazetesi

Bursa'da olduğu gibi Kocaeli’de de taşeron PTT işçileri iş bırakma eylemine geçti. İşçiler, daha önceki bireysel sözleşmelerinde asgari ücretin yüzde 35 fazlasını alıyorken yeni sözleşmede ise yüzde 15 alacak olmalarına tepki gösterdi.

İzmit’te bulunan dağıtım binasının önünde iş bırakma eylemi yapan işçiler, yeni sözleşmeyi kabul etmeyeceklerini ve haklarını alana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.

'ÇOK FAZLA AĞIR ŞARTLAR KONULUYOR'

13 yıldır eski sözleşmeyle sıkıntı yaşamadan çalıştığını söyleyen Fulya Mermertaş, “Yeni bir sözleşme gereği buraya toplandık. 13 yıldır asgari ücretin yüzde 35 fazlasıyla çalışıyorum ve hiç sıkıntı yaşamadım. Bugüne kadar hiç değiştirilmemiş bir sözleşme. Yeni haliyle yüzde 15’e düşürülüyor.

Bu şekilde bayağı kaybımız oluşuyor. Yeni hayat şartlarında yeni maaşımız bizim için yeterli olmuyor. Bunun yanında ek kesintiler, çok fazla ağır şartlar konuluyor. Bunun değişmesine direnmek için buradayız” diye konuştu.

'BİZDE ONLARIN 10 KATI FALA KESİLİYOR'

Yeni sözleşmede ceza ödemelerinin de ağır olduğunu öne süren Mermertaş, “Yeni sözleşmede ek olarak ağır ceza ödemeleri var. Memur arkadaşlarımız bir kart kaybında ya da bir gönderiyle ilgili sorun olduğunda çok düşük bir kesintiye uğruyor. Bizde ise onların 10 katı fazla kesiliyor.

Biz, bunların derdindeyiz şu anda. Kesintiler olmamasını, yüzde 35’lik farkımızın düşmemesini istiyoruz. Ayrıca, yemek ve yol ücretimiz ayrılıyor. Raporluyken bile senelik izinlerimizde kesintilerimiz çok fazla olacak yeni sözleşmede” dedi.

Kocaeli’nde faciadan dönüldü: Kimyasal sıvı dolu tanklar yolda devrildi Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faciadan kıl payı dönüldü. D-100 karayolunda seyir halindeki kimyasal madde yüklü tırın tankları yola devrildi. Olay yerine vinç çağrıldı. Tanklar kaldırıldıktan sonra yol ulaşıma tekrar açıldı.

Çanakkale ve Kocaeli'de orman yangını! Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki ormanda ve Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı üstünde bulunan ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çanakkale ve Kocaeli'deki yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, demir çelik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.