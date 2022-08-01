Türkiye Gazetesi

24 Şubat tarihinden bu yana devam eden Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizde tahıl sevkiyatı durmuş ve gıda krizinin eşiğine gelinmişti. Türkiye'nin çabaları ve ev sahipliğiyle yapılan çalışmalar sonucu Rusya ve Ukrayna ortak noktada buluşabildi. Bu ortak noktada 'Tahıl Koridoru' oluşturuldu ve bu sayede tahıl sevkiyatı yeniden başlar hale geldi. Konuya ilişikin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın taraflara güven veren diplomasisi çözümler üretmeye devam ediyor. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk gemi Ukrayna’dan yola çıktı. Tüm dünya için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BİR KERE DAHA MERKEZİ BİR YOL ÜSTLENDİ'

Çelik 'Bu sürecin sorunsuz işlemesini umuyoruz.' dedi ve açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Türkiye krizlerin çözümünde güvenilir bir merkezdir. Savaşla beraber dünya genelinde gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde bu çözümün üretilmesi tüm dünya barışı için atılmış bir adımdır.

Bu mutabakatın gerçekleştiği gün tüm dünyadan Cumhurbaşkanımıza teşekkür mesajları yayınlandı. Küresel bir krizin önlenmesinde Türkiye bir kere daha merkezi bir rol üstlendi. Cumhurbaşkanımızın güven ve çözüm üreten diplomasisi bölgemiz ve dünya için sonuç aldı.

Tüm bu adımların neticesinde ateşkes ve kalıcı barışa ulaşılmasını umuyoruz. Bunun için Türkiye merkezi rolünü sürdürmeye devam edecek…"

Bakar Akar saat verdi: Tahıl gemisi yarın İstanbul'da Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl taşıyan gemiye ilişkin, "Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek" ifadelerini kullandı.

Tahıl sevkiyatı başladı! Odessa Limanı'ndan ilk gemi yola çıktı Son dakika haberine göre; Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki ilk gemi, Lübnan'a gitmek üzere Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket etti. MSB, mısır yüklü geminin yarın İstanbul'da olacağını bildirdi.

Tahıl gemisi yola çıkıyor Türkiye, dünyanın gıda krizinde nefes almasını sağlayan 'Tahıl Koridoru' anlaşmasında büyük aşama gerçekleşiyor.