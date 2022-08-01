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Son dakika: Bakan Soylu'dan cemevlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama
01.08.2022 - 15:55 | Son Güncelleme: 01.08.2022 - 15:56
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, "Muharrem Ayının birinci gününde üç cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, birliğimizi hedef alan bu 'Planlı Provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.
Etiketler : süleyman soylu,son dakika,haber,saldırı,
891096 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/891096.aspx
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