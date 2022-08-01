Türkiye Gazetesi

Başkentte iki gün önce A.O.K. isimli şahıs, Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına yakın aralıklarla saldırı yapmış ve kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırıyla ilgili bugün bir şahsın daha gözaltına alındığı ve olayla ilgili toplam gözaltı sayısının 2’ye yükseldiği öğrenildi.

