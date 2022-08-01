Başkentte iki gün önce A.O.K. isimli şahıs, Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına yakın aralıklarla saldırı yapmış ve kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırıyla ilgili bugün bir şahsın daha gözaltına alındığı ve olayla ilgili toplam gözaltı sayısının 2’ye yükseldiği öğrenildi.
Cemevleri saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı 2’ye yükseldi
01.08.2022 - 17:11 | Son Güncelleme: 01.08.2022 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Ankara’da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda gözaltı sayısı 2’ye yükseldi.
Başkentte iki gün önce A.O.K. isimli şahıs, Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına yakın aralıklarla saldırı yapmış ve kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırıyla ilgili bugün bir şahsın daha gözaltına alındığı ve olayla ilgili toplam gözaltı sayısının 2’ye yükseldiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : cemevi,cemevi saldırıları,
891132 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/891132.aspx
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