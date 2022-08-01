Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3 cemevine saldıran şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıklamıştı. Son yaşanan gelişmelere göre; olaya ilişkin iki kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı.

BİRİ İZMİR'DE DİĞERİ YOLCULUK ESNASINDA YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ve Mamak ilçelerinde üç ayrı cemevine yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak A.O.K. isimli şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli şahısla irtibatta oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ankara’da cemevine saldıran şahıs yakalandı: Bakan Soylu’dan açıklama Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3 cemevine saldıran şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Şahsın, Ankara’dan Eskişehir’e giderken yakalandığını kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır” dedi.