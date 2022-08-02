Türkiye Gazetesi

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Açılış yoklamasında gerekli olan 200 milletvekiline ulaşılamadığı için Meclis yeniden tatile girdi. CHP’nin olağanüstü toplantı çağrısı da düşmüş oldu. CHP ve İyi Parti milletvekillerinin toplam sayısı 171 olmasına rağmen, Genel Kurul’a 159 milletvekili katıldı. CHP’den 13, İyi Parti’den 9 milletvekili oturuma katılmadı. Böylece, toplantı çağrısı yapan CHP ve bu çağrıya destek vereceğini açıklayan İyi Parti de fire vermiş oldu. AK Parti yönetimi Genel Kurul’da çoğunluk sağlanması ihtimaline karşı milletvekillerinin Meclis’te hazır olmasını istemişti. Bu nedenle kulislerde bekleyen AK Partililer Genel Kurulun kapanması ile birlikte yeniden seçim bölgelerine dağıldılar. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, toplantı girişimi ile ilgili olarak “Bugün klasik bir CHP tiyatrosu izledik. Bunun adı tam bir siyasi istismardır. CHP ve İyi Parti’nin toplam 171 milletvekili var ama katılan sadece 149 milletvekili. Ortak hareket ettikleri HDP’nin katılmaması da tiyatronun başka bir perdesi. Bazı CHP milletvekilinin mükerrer oy sahteciliği de ekstrası! Ayrıca ortada görüşülecek bir kanun teklifi de yok. Yetmedi tüm CHP milletvekilleri Erzurum’a gitmek için uçak bileti bile almışlar. Yani kendileri de Meclis’i açmamak üzerine hazırlık yapmışlar” değerlendirmesini yaptı.

Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplanamadı CHP’nin sağlık çalışanlarına şiddet konusunda verdiği kanun tekliﬁni görüşmek için bugün olağanüstü toplanması beklenen Meclis Genel Kurulu yeterli katılımın sağlanamamasından dolayı toplanamadı.