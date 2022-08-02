Türkiye Gazetesi

Mehmetçik'in terörle mücadelesi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan ve J-SİHA ve P-İHA destekli devam eden EREN ABLUKA-27 operasyonu kapsamında Pervari ilçesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 bölücü örgüt mensubunun iki M-16 silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilirken, açıklamada operasyonların devam ettiği belirtildi.

BAKAN SOYLU PAYLAŞTI: SARI TORBA KAÇINILMAZ

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. EREN ABLUKA-27 Operasyonu'nda, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, J-SİHA ve P-İHA destekli müşterek operasyonda, Pervari kırsalında 2 terörist, 2 M-16 silahıyla birlikte etkisiz."

Bakan Soylu'dan cemevlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama: En ağır şekilde cezalandırılacak İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, "Muharrem ayının birinci gününde üç cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, birliğimizi hedef alan bu 'Planlı Provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.