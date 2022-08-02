Türkiye Gazetesi

Ukrayna'dan dün hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisiyle ilgili açıklama yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM) Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, geminin gece yarısı İstanbul'da demirlemesinin beklendiğini söyledi.

Türki,ye'nin çabaları ve öncülüğünde gerçekleşen 'Tahıl Koridoru' kapsamında ilk gemi dün Ukrayna'dan İstanbul'a doğru ahreket etti. Dünyanın odaklandığı bu geminin bugün İstanbuL'a ulaşması ve demirlemesi bekleniyor. Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli sevkiyatını sağlamak için açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde, dün sabah saatlerinde Ukrayna'dan yola çıkan Sierra Leone bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisiyle ilgili basın açıklaması yapıldı.

MKM Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, yaptığı konuşmada Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin 27 Temmuz'da açılışının yapıldığını hatırlatarak, küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl, gübre ve benzeri ürünlerin Odessa, Çernomorsk ve Yujniy limanlarından emniyetle denizden nakliyatının Girişim Belgesine uygun olarak icra edilmesini sağlamanın hedeflendiğini söyledi.

'TARAFLAR SORUMLULUK ÜSTLENDİ'

"Girişime dahil olacak ticari gemilerin kaydını ve takibini yapmak, bu gemilerin Ukrayna limanlarına giriş çıkış planını oluşturmak ve uygulamak, Türkiye'de belirlenecek bir limanda Ukrayna'ya giden ve gelen gemilerin denetimini yaptırmak, uydu, internet ve diğer muhabere imkanları ile ticari gemilerin intikalini teknik olarak takip etmek, tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve BM ile koordineli olarak icra etmek görev ve sorumluluklarını üstlenmiştir."

'GÖREVİMİZİN SORUMLULUĞU YOK'

Ukrayna'nın Odessa limanından ayrılan geminin faaliyetinin, planlama safhasından itibaren MKM tarafından planlandığını ve takip edildiğini anlatan Tuğamiral Altunbulak, şunları kaydetti:

"Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar Merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Halihazırda Ukrayna'nın 3 limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıkları ve planlamasına devam edilmektedir. Daha önceden gelmesini beklediğimiz ve takip ettiğimiz RAZONI isimli geminin, deniz koşulları nedeniyle bu gece yarısı İstanbul'da tahsisli demir yerine demirlemesi beklenmektedir.

'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Gerekli işlemler sonrasında RAZONI isimli gemiye, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyetle denetim icra edilecek ve denetleme neticesine göre gemi yoluna devam edecektir. Dünyanın gözünün burada ortaya koyacağımız kolektif çalışmalarda olduğunu, görevimizin sorumluluğunun büyük olduğunu, tarihi ve insani bir misyon üstlenmiş olduğumuzun bilinciyle Merkezde görevimize ve uyumlu çalışmaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz."

Bakar Akar saat verdi: Tahıl gemisi yarın İstanbul'da Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl taşıyan gemiye ilişkin, "Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek" ifadelerini kullandı.

Tahıl sevkiyatı başladı! Odessa Limanı'ndan ilk gemi yola çıktı Son dakika haberine göre; Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki ilk gemi, Lübnan'a gitmek üzere Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket etti. MSB, mısır yüklü geminin yarın İstanbul'da olacağını bildirdi.

Tahıl gemisi yola çıkıyor Türkiye, dünyanın gıda krizinde nefes almasını sağlayan 'Tahıl Koridoru' anlaşmasında büyük aşama gerçekleşiyor.