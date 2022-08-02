Türkiye Gazetesi

Kadir Şeker, Konya’da 5 Şubat 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’ndan geçerken Ayşe Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale etmek istedi ama Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Ardından tutuklandı.

Yerel mahkeme, Kadir Şeker’e "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, bu cezayı indirimle 12 yıl 6 aya düşürdü. Verilen bu karara yapılan itirazın ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi. Yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker’in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu ve kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kadir Şeker’in cezasını fazla bularak bozdu. Kadir Şeker’in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince incelenmesinin ardından, dosyaya ilişkin duruşma 5 Temmuz 2022 Salı günü yapıldı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kadir Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürülürken, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi.

KADİR ŞEKER TAHLİYE EDİLDİ

Kadir Şeker’in avukatları ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazlarını kabul eden Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, dosyayı karara bağlayarak Kadir Şeker'in adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

İTİRAZA MAHKEMEDEN RET

Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatları itirazda bulundu. Kadir Şeker'in tekrar tutuklanmasına yönelik yapılan talep Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca reddedildi. Dosya, Yargıtay'a gönderileceği öğrenildi.

3 gün önce çıkmıştı.. Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz edildi! Konya'da, sevgilisini döven kişiyi, engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz edildi.

Kadir Şeker tahliye oldu Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası alan Kadir Şeker'in avukatının yaptığı itiraz üzerine hakkında tahliye kararı verildi. Kadir Şeker az önce tahliye oldu, işte ilk görüntüler...

Kadir Şeker davasında karar! Tahliye edilmedi, cezası 10 yıl 10 aya düştü Savcı, Kadir Şeker hakkındaki mütalaasında haksız tahrik indiriminin azami seviyede uygulanmasını ve tahliyesini talep etti. Mahkeme azami seviyede indirim yapmadı, Şeker'in cezası iyi hal indirimiyle 10 yıl 10 aya düşürüldü.