Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele hem sınırlarımızda hem de sınıtr ötesinde devam ederken Şırnak'tan bir acı haber geldi. Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir üs bölgesine giden güzergahtaki yol yapım çalışması sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, 1 güvenlik korucusu şehit olduğu öğrenildi.

MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Altınözü Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun şehit olduğunu duyurdu.

Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda arı sokması sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin şehit olduğunu bildirdi.