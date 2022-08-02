Türkiye Gazetesi

Seyir halindeki otomobil ve motosiklet çarpışınca 2 kişi canından oldu. Kayseri'deki Y.Ç.'nin kullandığı otomobil, Kayseri-Niğde karayolu İncesu ilçesi yakınlarında Y.A. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

2 SÜRÜCÜDE HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Y.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Y.A. ve arkadaşı O.Ç. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Y.A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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