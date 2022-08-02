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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı: İnceleme başlatıldı
02.08.2022 - 20:16 | Son Güncelleme: 02.08.2022 - 20:17
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur." açıklamasında bulundu.
Etiketler : kpss,
891585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/891585.aspx
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