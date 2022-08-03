Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 6’lı masadaki görüş ayrılıkları derinleşirken, masaya örtülü destek veren HDP’den âdeta şantaj niteliğinde açıklamalar gelmesi iplerin gerilmesine neden oldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olması durumunda oy vermeyeceklerini açıklayan HDP yönetiminden sonra parti tabanından da benzer nitelikte açıklamalar gelmeye başladı. HDP’li eski milletvekillerinden Ziya Pir “Kimse Mansur Yavaş’ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener’e HDP’lilerin vereceği oy yok!” diye açıklama yaptı. Bu açıklamaya İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz “TBMM’de İyi Parti, CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti sağlık çalışanları için mücadele verirken; AK Parti, MHP, BBP ve HDP’den oluşan 4’lü masa neredeydi? Cumhur İttifakı’na çalışıyoruz demeniz yeterli. Takke düştü” sözleri ile tepki gösterdi. CHP cephesinde ise bütün parti yönetimi artık Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına odaklanmış durumda ve tüm hesaplar da CHP liderinin adaylığı üzerine yapılıyor. 6’lı masanın diğer ortaklarından DEVA ve Gelecek Partisi cephesinde ise masadan altı partinin kararı ile ‘ortak aday çıkmazsa’ ayrı ayrı aday çıkarmaya yönelik hazırlık yapılıyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, daha önce altı ortağın tamamının uzlaşması ile bir aday belirlenmemesi durumunda, DEVA’nın adayının kendisi olacağını söylemişti.

Meral Akşener 'altılı masa'dan ayrılıyor mu? İYİ Parti'den cevap MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, CHP'nin HDP ile olan yakınlığının İYİ Parti'ye oy veren kesimde ciddi rahatsızlığa neden olduğunu belirtti. Karakaya, "Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi" diyerek İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'altılı masa'dan ayrılacağını iddia etti.

Altılı masada sıkıntı büyüyor! Ortaklar rahatsız Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçerek, 6 partili bir koalisyonla ülkeyi yönetme dışında ortak bir hedefleri bulunmayan 6’lı masanın paydaşları bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda ters düştü.