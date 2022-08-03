Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ev sahipliği ve çabalarıyla 22 Temmuz 2022'de oluşturulan 'Tahıl Koridoru' Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında 27 bin ton mısır taşıtan Razoni isimli gemi gecesaatlerinde İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı ve demirledi. Sabah saatlerinde gemide saat 10'da denetim yapılacağı söylenmişti ve saat 10 itibarı ile 20 kişilil ekip denetlemek üzere gemiye geçti.

Öte yandan Türkiye, Rusya, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan ve başında bir Türk amiralın yer aldığı bir heyet tarafından Razoni'de denetim icra edilecek. Milli Savunma Bakanlığı ise denetime ilişkin açıklama yaptı. Bakanlı Ukrayna'dan gelen Razoni isimli gemide saat 10'da denetim yapılacağını açıkladı.

Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor.

"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi olan Razoni'den sonra diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanıyor.

Dolmabahçe’de imzalanan ortak metin ile birlikte Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM’den oluşan müşterek koordinasyon merkezi kuruldu. 20 kişilik grubun başında bir Türk amiral yer alıyor.

DENETİM EKİBİ GEMİYE GEÇTİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada denetimin saatin 10.00'da yapılacağı duyuruldu. Razoni gemisini denetleyecek 20 kişilik heyet tahıl gemisine geçti.

LÜBNAN’A DOĞRU YOLA ÇIKACAK

Sabah saatlerinde görüntülenen Razoni isimli gemi, BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den oluşan 20 kişilik heyetin denetim yapmasını bekliyor. Yapılan denetleme sonucuna göre geminin yoluna devam edeceği öğrenildi. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması hedefleniyor.

Kırmızı hat diplomasisi olumlu sonuç verdi: Tahıl yüklü gemi yola çıktı Karadeniz'de açılması planlanan tahıl koridoruyla ilgili ilk toplantı Moskova'da yapıldı. Olumlu geçen toplantının ardından Azov Concord isimli Türk gemisi yola çıktı. Bu, Mariupol Limanı’ndan ayrılan ilk yabancı gemi oldu.

Tahıl sevkiyatında ilk gemi yola çıktı! Fiyatlar geriledi, düşüş sürecek Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan sevkiyatına ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan anlaşma kapsamında ilk gemi yola çıktı. Geminin Lübnan'a gitmek üzere hareket etmesi sonrası tahıl fiyatlarında düşüş eğilimi hızlandı. Türkiye'de ise bu sezon iç tüketim ihtiyacını karşılayacak düzeyde buğday üretimi gerçekleştiği belirtiliyor.

İlk tahıl gemisi Ukrayna'dan yola çıktı: Razoni'nin bugün İstanbul'da demirlemesi bekleniyor Ukrayna'dan dün hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisiyle ilgili açıklama yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM) Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, geminin gece yarısı İstanbul'da demirlemesinin beklendiğini söyledi.