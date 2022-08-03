Türkiye Gazetesi

Edirne’de Meriç Nehri açıklarında Yunan unsurlarınca itilen kaçak göçmenlerin arasında bulunan Afganistan uyruklu Süheyla Rizai nehrin ortasında botta doğum yaptı. Dalgalarla sürüklenen bottaki göçmenler Türk sınır birliği askerleri tarafından kurtarılırken, doğum yapan çaresiz kadın ve bebeği hastanede tedaviye kaldırıldı.

Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Afganistan uyruklu Süheyla Rizai’nin nehrin ortasında doğum yaptığı öğrenildi.

ANNE VE BEBEK TÜRKİYE'DE TEDAVİ ALTINDA

Anne Rizai, yeni doğan bebeği ile birlikte kıyıya getirildi. Türkiye'de tedaviye alınan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Nehirde doğum yapan Süheyla Rizai ve bebeği Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerin ardından anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı bitmiyor: Bu defa hedefte Abdülhamid Han sondaj gemisi var Türkiye'nin girişimlerini adım adım izleyerek, belli noktalarda kara propaganda ile baltalamaya çalışan ve hazımsızlığını sık sık belli eden Yunanistan, bu defa da sismik ve sondaj gemisi Abdülhamid Han’ı dün denize açılmasından rahatsız oldu.

Atina'yı telaş sardı: Yunanistan'ın Abdulhamid endişesi Yunan basını Türkiye’nin sondaj gemisi Abdulhamid Han’ı merak ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han ile ilgili “9 Ağustos’ta Mersin’den ilk görev yerine uğurlayacağız” açıklaması sonrası Yunan basınında geniş yer buldu.

Yunanistan'da doğal gaz paniği: Tasarruf önerisine karşı çıktılar Yunanistan, AB'nin yüzde 15'lik gaz tasarrufu planına karşı çıktı. Atina yönetimi, talebin kendileri için kabul edilemez olduğunu belirtti. Hükümet, plandan muafiyet talebinde bulunacak.