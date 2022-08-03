Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaşta Karadeniz'e döşenen mayınlar İstanbul Boğazı'nda da görülmüş ve büyk paniğe yol açmıştı. Mayınlar temizlenmişti ancak b sabah Sarıyer İstinye sahilinde görülen mayına benzer yabancı cisim görenleri panikletti. Sahilde denize giren Orhan U., mayına benzeyen üstü yosunla kaplanmış bir cisim gördü. Panik yaşayan hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) sevk edildi.

MAYIN SANILAN CİİSM TONOZ ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine gelen “balık adam” diye tabir edilen dalgıçlar, cisim üzerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda cismin mayın olmadığı, içerisine demir borular geçirilmiş içine beton dökülmüş mavi bir plastik varil olduğunu belirledi.

Tonoz ismi verilen cismin gemileri tutmada kullanıldığı öğrenildi. Çalışmaların ardından vatandaşlar rahat bir nefes alırken, cisim ise kepçe yardımıyla karaya çıkartıldı.

İstanbul Boğazı girişinde mayın paniği Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan birinin İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim, kameralara yansıdı. Cisimin Rusya-Ukrayna savaşından dolayı gelebileceği düşünülüyor. Milli Savunma Bakanlığı Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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