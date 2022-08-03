Türkiye Gazetesi

31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürüldü. İddia ÖSYM tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. İnceleme sonucunda elde edilen verilerin titizlikle değerlendirilerek gerekli adımların ivedilikle atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.

'PROBLEMLİ BİR DURUM VAR GÖZÜKÜYOR'

Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı ise müfettişlerin bugün ÖSYM'e gideceğini duyurdu. Arıncı, ''Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor'' dedi.

İddiaların araştırılması sürecinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise görevden alınmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı Hafta sonu yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nda bazı soruların bir yayınevinin denemelerindeki sorularla aynı olduğu iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'na konunun araştırılması talimatını vermişti. O talimatın ardından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün'ün görevden alındığı açıklandı.

ÖSYM'den KPSS açıklaması: İddialar asılsız ÖSYM, bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

ÖSYM başkanı duyurdu: YKS tercihleri başladı ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS tercih döneminin başladığını duyurdu. 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapılacak.