Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş aylardır hız kesmeden devam ediyor. Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve biri dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

DONBASS’TAKİ SON KALE ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı.

RUSYA ORDUDAKİ ÇATLAKLARLA MÜCADELE EDİYOR

Dün Ukrayna karşı saldırısı ile mevzi kaybeden Rusya bir yandan da ordu içindeki çatlak sesler ile mücadele ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski daha önce defalarca Rus askerlerine seslenmiş ve Ukrayna'da savaşmayın çağrısında bulunmuştu. Savaşmayı reddeden Rus askerlerin akıbeti aylar sonra belli oldu.

SAVAŞMAYI REDDETTİĞİ İÇİN HAPSE ATILDI

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, yüzden fazla Rus askeri savaşmayı reddettiği için hapse atıldı. Aynı habere göre, doğu Ukrayna'da yaklaşık 140 asker parmaklıklar arkasında tutuluyor.

Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi İstanbul Boğazı'nda: Razoni'de denetimler bitti Ukrayna'dan hareket eden ve 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni gemisi geceyi İstanbul Boğazı'nın girişine demir atarak geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin Razoni isimli gemide bugün saat 10'da denetim yapılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından 20 kişilik ekip saat 10 itibarı ile denetim yapmak üzere tahıl gemisine ulaştı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Müşterek Denetleme Timi'nin yük gemisine ulaştığı ve gemide denetleme faaliyeti başladığı açıklandı. Öte yandan gemiye ulaşan 20 kişilik ekibin yaptığı denetimlerin tamamlandığı bildirildi.