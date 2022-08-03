Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.05'te Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 70,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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