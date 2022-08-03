Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele Kahraman Mehmetçik tarafından kararlılıkla sürdürülüyor. Harekatlar kapsamında hem yurt içinde hem de sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'ya kaldıkları yerler dar ediliyor. Terör ve teröristlerle mücadele sürerken Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu: Razoni İstanbul'da demirledi Türkiye'nin öncülüğü ile başlatılan tahıl koridoru anlaşmasına göre tahıl sevkiyatı için Ukrayna’nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin, kendisine tahsis edilen mevkiye demirletildi bildirildi.

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Altınözü Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun şehit olduğunu duyurdu.