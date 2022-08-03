Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Narkoteröre bir darbe daha. Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21 bin 200 kök skunk, 152 kilogram esrar ele geçirildi. Terörün finansmanına da, çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Temmuz ayında PKK 'ya 728 operasyon düzenlendi: 68 terörist etkisiz İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı yaptığı açıklamada “2022 Temmuz ayında terör örgütlerine yönelik 728 operasyonda 2’si gri, 4’ü turuncu ve 1’i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

