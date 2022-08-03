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KPSS soruşturmasında yeni gelişme: Ankara’da iki adrese baskın yapıldı
03.08.2022 - 21:01 | Son Güncelleme: 03.08.2022 - 21:02
Türkiye Gazetesi
KPSS sorularındaki skandala ilişkin Devlet Denetleme Kurulu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. SABAH’ın ulaştığı bilgilere göre Mali polis bir yayınevinin iki farklı şubesine baskın yaptı. Polis ekiplerinin aramaları sürüyor.
Etiketler : kpss,ankara,sınav,soruşturma,
891927 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/891927.aspx
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