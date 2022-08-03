Türkiye Gazetesi

31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan ÖSYM eski başkanı Halis Aygün, Kocaeli'deki yerel bir gazeteye açıklama yaptı.

'İTİBAR SUİKASTI YAPILDI'

Aygün, 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala itibar suikastı yapıldığını söyledi.



Aygün, “4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim üzgünüm” dedi.

"İNCELEME TAMAMLANINCA AKADEMİSYEN OLARAK ÇALIŞACAĞIM"

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca başlatılan inceleme sonuna kadar Ankara’da kalacağını belirten Prof. Dr. Aygün, “Ben 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı idim. İncelemenin tamamlanıp, raporun açıklanmasını ardından üniversiteme döneceğim, akademisyen olarak çalışacağım” şeklinde konuştu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı Hafta sonu yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nda bazı soruların bir yayınevinin denemelerindeki sorularla aynı olduğu iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'na konunun araştırılması talimatını vermişti. O talimatın ardından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün'ün görevden alındığı açıklandı.

KPSS soruşturmasında yeni gelişme: Ankara’da iki adrese baskın yapıldı 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama başlattı.

DDK, KPSS'yle ilgili suç duyurusunda bulundu Hafta sonu yapılan KPSS sınavında yaşanan soru skandalı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan DDK'ya konunun araştırılması için talimat vermiş, ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise görevden alınmıştı. Müfettişler bugün ÖSYM'ye giderek incelemelerde bulunurken, Devlet Denetleme Kurulu da, KPSS ile ilgili iddiaların araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. YÖK'ten de iddialara ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.