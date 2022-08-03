Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.20 sıralarında merkez üssü Bingöl merkez olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Antalya Kumluca açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem AFAD'dan son dakika olarak Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 13.05'te 4,2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'da deprem oldu, AFAD'dan açıklama var Hatay'ın Hassa ilçesinde deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 23:38'de gerçekleştiği ve 3,6 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Balıkesir'de deprem oldu Balıkesir'in Gönen ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Balıkesir Gönen, dün de 4.8 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Dünkü deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedilmişti.