Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın atandı. Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir atandı. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.
Erdoğan'dan 5 üniversiteye rektör ataması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 5 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.