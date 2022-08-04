Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) terfi, emeklilik ve atamaların karara bağlanacağı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Yüksek Askeri Şura'da komuta kademesinde değişiklik yapılması beklenmiyor. Kısa süre önce yürürlüğe giren yasal düzenleme ile Genelkurmay Başkanlarının emeklilikte yaş haddi 67’den 72’ye çıkarıldı. Böylece bu yıl yaş haddini dolduracak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görevde kalmasının önü açıldı. Orgeneral Güler’in görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Milli Eğitim Bakanı Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Avsever Şura'da ilk kez yer alacak.

2021 yılındaki Şura kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev süreleri, birer yıl uzatılmıştı. Yaş haddini doldurmayan her iki komutanın da görevlerine bir yıl daha devam etmesi bekleniyor.

TERFİ DURUMLARI ELE ALINACAK

Yüksek Askeri Şura'da bazı korgenerallerin terfi durumları da değerlendirilecek. O isimler arasında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Sinan Yayla da bulunuyor. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemleri de ele alınacak.

Şura'da alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

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