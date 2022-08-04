Türkiye Gazetesi

Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.”