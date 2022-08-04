Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.”
MSB duyurdu: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
04.08.2022 - 10:02 | Son Güncelleme: 04.08.2022 - 10:04
Türkiye Gazetesi
MSB: "Barış Pınar Bölgesi’nde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"
Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Etiketler : pkk,
892056 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/892056.aspx
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