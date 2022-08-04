Türkiye Gazetesi

Binlerce öğrencinin girdiği KPSS'de sınavdan sonra cevap anahtarları yayımlanmış ve sınavda sorulan bir sorunun bir yayınevinin deneme testlerindekiyle aynı olduğu iddiası çok sayıda öğrencinin tepkisine neden olmuştu. Bu iddiaların ardından ÖSYM'den yalanlama gelmiş ve böyle bir durumun olmadığını söylemişti. Ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alınmıştı.

Dün akşam saatlerinde ise söz konusu yayınevinin binasına operasyon yapılmış ve çok sayıda dijital materyallerle birlikte deneme kitapçıkları ele geçirilmişti. Tüm bunlar sürerken yayınevinin avukatından açıklama geldi.

'SORUMSUZCA BİR TIK İLE PAYLAŞILAN...'

Yayınevinin avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, Ostim'deki yayınevinde yapılan aramanın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Gözüküçük, “Sınava girecek ve giren velilerimizin dört gözle beklediği bu soruşturmanın öncelikle güvenilir, hızlı, kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için gün içerisinde tüm bilgi ve dokümanlar idari birimlere teslim edilmiştir. Sosyal medya sorumsuzca bir tık ile paylaşılan ve birebir olduğu anlatılan soruların bir soru dışında aslında birebir sorunun olmadığı ancak benzer soruların olduğu görülecektir” diye konuştu.

GÖZALTI YOK

Gözüküçük, yarın Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) gerekli bilgilendirme notlarını ileteceklerini belirtti. Şu anda hiçbir gözaltı olmadığı bilgisini veren Gözüküçük, “Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen genel testler olduğu ortadadır.

Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada hocalarımızın video çözümlerinde yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir” dedi.

DDK Başkanı'ndan KPSS açıklaması: Vatandaşımız müsterih olsun DDK Başkanı'ndan KPSS açıklaması: Vatandaşımız müsterih olsun

KPSS'de oklar 'iptal'e çıkıyor! ÖSYM'de 'havuz problemi': Aynı yayınevinin soruları nasıl soruldu? ÖSYM’de ilk incelemeyi yapan Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri suç duyurusunda bulundu. Benzer soruların KPSS’de çok olması tartışmaları sınavın iptalini güçlendiriyor. ‘Soru havuzu devre dışı bırakıldı’ iddiası ise inceleniyor.

KPSS soruşturmasında yeni gelişme: Ankara'da iki adrese baskın yapıldı 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerine baskın yapıldı. Ekipler, yayınevine ait birçok dijital materyale ve soru kitapçığına el koydu.