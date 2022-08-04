Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi. Anıtkabir'e ziyarette bulunan olan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
04.08.2022 - 11:20 | Son Güncelleme: 04.08.2022 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Yüksek Askeri Şura toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yaş üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti.
Etiketler : yaş,cumhurbaşkanı erdoğan,yüksek askeri şura,
892089 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/892089.aspx
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