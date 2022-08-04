​Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi. Anıtkabir'e ziyarette bulunan olan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.