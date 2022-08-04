Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Cemevi saldırısıyla ilgili açıklamasında "Muharrem ayının 1. günü Ankara'da 3 cemevine saldırı, Ankara'da ve bir başka vilayette bu saldırıyı yapabilme planı ve bütün bunlarla birlikte oluşturulmak istenen provokasyon. Bu tip olaylarda hep kendisini deliliğe verenler ortaya çıkıyor. Bu deliler nasıl oluyor da, ben 10 yıldır Ankara'dayım. 10 yılda Ankara'da 1 saatte 3 adrese gidemem. Yargı bir karar verdi, bu soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor ve biz buradaki çapağı bulacağız." ifadelerini kullandı.

45 DAKİKADA 3 SALDIRI

Ankara'da geçtiğimiz cumartesi günü 45 dakika içinde 3 cemevine saldırı düzenlenmişti. Aracıyla Eskişehir’e kaçmak isteyen saldırgan Ahmet Ozan K, Ankara’ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakaklanmıştı.

Ankara'daki cemevi saldırısında yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi STK'leri ile cemevine yönelik eylemlerle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ankara’daki cemevi saldırısında yeni gelişme: 2 gözaltı daha Ankara Emniyet Müdürlüğü, üç ayrı cemevine saldıran şahısla irtibatlı oldukları değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara’da cemevine saldıran şahıs yakalandı: Bakan Soylu’dan açıklama Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3 cemevine saldıran şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Şahsın, Ankara’dan Eskişehir’e giderken yakalandığını kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır” dedi.