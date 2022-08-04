Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada, "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir.

İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektirOrtaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız.

Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

DDK Başkanı'ndan KPSS açıklaması: Vatandaşımız müsterih olsun KPSS'de sorular çalındı iddiası üzerine inceleme başlatıldı. DDK Başkanı'ndan KPSS açıklaması geldi.

KPSS soruşturmasında arama yapılmıştı: Yayınevinin avukatından açıklama geldi KPSS soruşturması kapsamında arama yapılan yayınevinin avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük açıklama yaptı. Gözüküçük “Sınava girecek ve giren velilerimizin dört gözle beklediği bu soruşturmanın öncelikle güvenilir, hızlı, kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için gün içerisinde tüm bilgi ve dokümanlar idari birimlere teslim edilmiştir” ifadelerini kullandı.

KPSS'de oklar 'iptal'e çıkıyor! ÖSYM'de 'havuz problemi': Aynı yayınevinin soruları nasıl soruldu? ÖSYM’de ilk incelemeyi yapan Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri suç duyurusunda bulundu. Benzer soruların KPSS’de çok olması tartışmaları sınavın iptalini güçlendiriyor. ‘Soru havuzu devre dışı bırakıldı’ iddiası ise inceleniyor.

KPSS soruşturmasında yeni gelişme: Ankara'da iki adrese baskın yapıldı 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerine baskın yapıldı. Ekipler, yayınevine ait birçok dijital materyale ve soru kitapçığına el koydu.

DDK, KPSS'yle ilgili suç duyurusunda bulundu Hafta sonu yapılan KPSS sınavında yaşanan soru skandalı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan DDK'ya konunun araştırılması için talimat vermiş, ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise görevden alınmıştı. Müfettişler bugün ÖSYM'ye giderek incelemelerde bulunurken, Devlet Denetleme Kurulu da, KPSS ile ilgili iddiaların araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. YÖK'ten de iddialara ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.