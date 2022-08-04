Türkiye Gazetesi

Terör örgütleei ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari'de "Eren Abluka-29 (Hakkari-Çobanpınar) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan AKTAY" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 632 personel ve 40 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; Hakkari ili Yüksekova ilçesi Çobanpınarı ve Değerli köyü kırsalında temas araması sonucunda, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet uçaksavar namlusu, 103 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 273 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet ağır makineli tüfek mayonu, 2 adet makineli tüfek mayonu ve 1 adet roketatar gövdesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Temmuz ayında PKK 'ya 728 operasyon düzenlendi: 68 terörist etkisiz İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı yaptığı açıklamada “2022 Temmuz ayında terör örgütlerine yönelik 728 operasyonda 2’si gri, 4’ü turuncu ve 1’i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı, 1 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Böylece 2022 yılı başlangıcından bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 62'ye yükseldi.