Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu'ndaki yangında hastanenin çatısını saran alevler yaklaşık 2 saat sora kontrol altına alınmış ve 104 kişi tahliye edilmişti. Çok sayıda ekibin yönlendirildiği yangında hastane çatısı çöktü.

Yangınla ilgili gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının, yangının söndürülmesinin ve soğutma çalışmalarına geçilmesinin bir nebze de olsa yürekleri ferahlattığını dile getirdi.

SAĞLIK BAKANI KOCA'YA TALİMAT VERDİ

Hastanenin, hastaların ve personelin durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Balıklı Rum Hastanesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya talimat verdi.

Zeytinburnu'nda hastanede yangın! Yangın söndürüldü, hastanenin çatısı çöktü Zeytinburnu'nda Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısında çıkan yangına müdahale sürüyor. Öte yandan hastane Başhekimi yangına ilişkin açıklama yaptı. Başhekim, ölü ve yaralının olmadığını, 100 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Yangının söndürüldüğü ve alevlere teslim olan hastane çatısının çöktüğü öğrenildi.

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