Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştiren Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soru skandalı nedeniyle iptal edilmişti.

PERSONEL ALIMI YENİ TAKVİME GÖRE BELİRLENECEK

Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos’ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır.” dedi.

Kamu kurumlarına KPSS ile personel alım süreçleri güncellenecek İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos’ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle kamu kurumlarının KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini duyurdu.

Bahçeli’den KPSS açıklaması: Acilen inceleme yapılmalı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında; KPSS, tahıl koridoru, ucuz konut müjdesi ve cemevi saldırısı hakkında konuştu.

ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi... Yeni takvim 17 Eylül'de başlayacak ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. Yeni sınav için ücret alınmayacağı belirtilirken, KPSS takvim 17 Eylül'de açıklanacak.