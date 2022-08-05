Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY | İSTANBUL

KPSS sorularının çalınarak sızdırıldığı iddiaları sonrası atılan adımlar peş peşe geliyor. Halis Aygün’ün boşalan koltuğuna getirilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un ilk icraatı, tartışmalara konu olan ve 31 Temmuz’da yapılan KPSS oturumlarını iptal etmek oldu. Kameraların karşısına geçen Başkan Ersoy, şunları söyledi: Bugüne kadar ÖSYM’nin görev alanıyla ilgili iddiaların tamamı idari ve adli olarak soruşturulmuş, sorumlular hakkında gerekli işlemler tesis edilmiştir. Bilindiği gibi 31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın Genel YetenekGenel Kültür oturumlarının ardından da böyle bir durumla karşılaşılmıştır. İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir. Her şeyden önce, böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir.

“ADAYLARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ”

Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül’de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız, bütün adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları, açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle ÖSYM’nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz. Bu arada iptal edilen 31 Temmuz’daki KPSS’nin, ekim ayında yenileneceği öğrenildi.

YAYINEVİ İSTENİLEN EVRAKI TESLİM ETTİ

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) müfettişleri bir yandan teferruatlı araştırmasını sürdürüyor. Şu ana kadar gözaltı kararı yok. DDK arama yapılan yayınevinden gerekli bazı bilgi notları talep etmişti. Dün yayınevinin notları kuruma teslim ettiği öğrenildi. Yediiklim Yayınevi sahibi Münir Çelik “20 sorunun noktası, virgülüne kadar ÖSYM soruları ile aynı olduğunun” asılsız olduğunu iddia etti. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması sonrası yayınevinde arama ve el koyma işlemi yaptı ve bir kısım dijital materyal ile soru kitapçıklarına elkoydu.

MEB'İN ÖSYM'Yİ DENETLEME YETKİSİ YOK!

PSS sonrası sosyal medyada ‘MEB neden sessiz’ paylaşımları yapıldı. Kanun’a göre ÖSYM üzerinde denetleme yetkisi YÖK’e ait. MEB’in böyle bir yetkisi yok. Millî Eğitim Bakanı, YÖK Başkanı’nın disiplin süreçlerinde oluşturulacak komisyona başkanlık eder. İddia onunla alakalı ise devreye girer. Ayrıca YÖK Denetleme Kurulu, YÖK Başkanı hariç diğer kurum üyelerini ve ilgili kuruluşları denetler. YÖK Başkanı’nı denetlemesini ise bakan yapar. Bu denetleme ise doğrudan bir denetleme olmayıp soruşturma süreçlerinde kurulan komisyonlara başkanlık etme şeklinde...

3 SORU CEVAP BEKLİYOR

> Yeni başvuru alınacak mı?

> Adres değişikliği söz konusu olur mu?

> Askere gidenler ne olacak?

Kamu kurumlarına KPSS ile personel alım süreçleri güncellenecek İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos’ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle kamu kurumlarının KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini duyurdu.

Bahçeli’den KPSS açıklaması: Acilen inceleme yapılmalı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında; KPSS, tahıl koridoru, ucuz konut müjdesi ve cemevi saldırısı hakkında konuştu.

ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi... Yeni takvim 17 Eylül'de başlayacak ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. Yeni sınav için ücret alınmayacağı belirtilirken, KPSS takvim 17 Eylül'de açıklanacak.