Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Boşanma süreci ve sonrasında çocukların örselenmelerine izin verilmemesi için, icra ile çocuk teslimine son verilmesini öngören yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak uygulamaya geçti. Yönetmelik özetle şu düzenlemeleri içeriyor:

> Boşanmış veya boşanma sürecindeki ebeveynler çocuklarını görebilmek için artık icra dairelerine değil uzmanların görev yaptığı Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine başvuracak.

> Herhangi bir ücret ödenmeyecek. Bütün masraﬂar Adalet Bakanlığınca karşılanacak.

> Teslim işlemleri ebeveynlerin kapısında değil, çocuk dostu şekilde tasarlanan çocuk görüşme merkezlerinde gerçekleştirilecek.

> Merkezlerde, çocuğun kaliteli zaman geçirmesine yarayacak oyuncak, boyama kiti, kâğıt-kalem, hikâye kitabı gibi materyaller bulunacak.

> Teslim merkezi, güvenlik kameraları ile izlenecek.

> Öncelikle çocuğun üstün yararı dikkate alınacak.

> Merkezde uzmanlar ve rehber öğretmenler görevli olacak.

> Taraﬂara “aralarında yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri” ve sürecin nasıl olması gerektiği konusunda rehberlik edilecek.

> Muhtemel yeni çatışma ve gerginliklerin önüne geçilmesi için taraﬂar, istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe yüz yüze getirilmeyecek.

> Çocuklar bu süreçte yapılacak iş ve işlemler hakkında uzmanlarca bilgilendirilecek.

> Uzmanlar gerekirse mesleki müdahalelerde bulunacak.

> Çocuğun görüş ve düşünceleri de önemsenerek kendisini ifade etme hakkı gözetilecek.

> Taraﬂarın birbirleri ve çocukları ile aralarındaki meselelerin uygun şekilde çözümünün sağlanabilmesi amacıyla gereken hâllerde kendilerine danışmanlık verilecek.

> Çocuğu teslim merkezine getirecek yükümlü, emrin gereğini yerine getirmezse çocuk bulunduğu adresten alınarak hak sahibine teslim edilecek.

> Kişisel ilişki kurma sürecinde çocuğun hak sahibi ile görüşmeyi reddetmesi hâlinde uzman veya öğretmen çocukla ve taraﬂarla ayrı ayrı görüşecek.

> Buna rağmen çocuğun görüşmeyi kabul etmemesi hâlinde bu durum tutanak altına alınacak.

> Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararlarını yerine getirilmeyenler, üç aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacak.