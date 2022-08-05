Haber Merkezi ANKARA
Boşanma süreci ve sonrasında çocukların örselenmelerine izin verilmemesi için, icra ile çocuk teslimine son verilmesini öngören yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak uygulamaya geçti. Yönetmelik özetle şu düzenlemeleri içeriyor:
> Boşanmış veya boşanma sürecindeki ebeveynler çocuklarını görebilmek için artık icra dairelerine değil uzmanların görev yaptığı Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine başvuracak.
> Herhangi bir ücret ödenmeyecek. Bütün masraﬂar Adalet Bakanlığınca karşılanacak.
> Teslim işlemleri ebeveynlerin kapısında değil, çocuk dostu şekilde tasarlanan çocuk görüşme merkezlerinde gerçekleştirilecek.
> Merkezlerde, çocuğun kaliteli zaman geçirmesine yarayacak oyuncak, boyama kiti, kâğıt-kalem, hikâye kitabı gibi materyaller bulunacak.
> Teslim merkezi, güvenlik kameraları ile izlenecek.
> Öncelikle çocuğun üstün yararı dikkate alınacak.
> Merkezde uzmanlar ve rehber öğretmenler görevli olacak.
> Taraﬂara “aralarında yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri” ve sürecin nasıl olması gerektiği konusunda rehberlik edilecek.
> Muhtemel yeni çatışma ve gerginliklerin önüne geçilmesi için taraﬂar, istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe yüz yüze getirilmeyecek.
> Çocuklar bu süreçte yapılacak iş ve işlemler hakkında uzmanlarca bilgilendirilecek.
> Uzmanlar gerekirse mesleki müdahalelerde bulunacak.
> Çocuğun görüş ve düşünceleri de önemsenerek kendisini ifade etme hakkı gözetilecek.
> Taraﬂarın birbirleri ve çocukları ile aralarındaki meselelerin uygun şekilde çözümünün sağlanabilmesi amacıyla gereken hâllerde kendilerine danışmanlık verilecek.
> Çocuğu teslim merkezine getirecek yükümlü, emrin gereğini yerine getirmezse çocuk bulunduğu adresten alınarak hak sahibine teslim edilecek.
> Kişisel ilişki kurma sürecinde çocuğun hak sahibi ile görüşmeyi reddetmesi hâlinde uzman veya öğretmen çocukla ve taraﬂarla ayrı ayrı görüşecek.
> Buna rağmen çocuğun görüşmeyi kabul etmemesi hâlinde bu durum tutanak altına alınacak.
> Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararlarını yerine getirilmeyenler, üç aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacak.