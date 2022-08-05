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Boşanma süreci ve sonrasında çocukların örselenmelerine izin verilmemesi için, icra ile çocuk teslimine son verilmesini öngören yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak uygulamaya geçti. Yönetmelik özetle şu düzenlemeleri içeriyor: 

> Boşanmış veya boşanma sürecindeki ebeveynler çocuklarını görebilmek için artık icra dairelerine değil uzmanların görev yaptığı Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine başvuracak. 

> Herhangi bir ücret ödenmeyecek. Bütün masraﬂar Adalet Bakanlığınca karşılanacak.

> Teslim işlemleri ebeveynlerin kapısında değil, çocuk dostu şekilde tasarlanan çocuk görüşme merkezlerinde gerçekleştirilecek. 

> Merkezlerde, çocuğun kaliteli zaman geçirmesine yarayacak oyuncak, boyama kiti, kâğıt-kalem, hikâye kitabı gibi materyaller bulunacak. 

> Teslim merkezi, güvenlik kameraları ile izlenecek. 

> Öncelikle çocuğun üstün yararı dikkate alınacak. 

> Merkezde uzmanlar ve rehber öğretmenler görevli olacak. 

> Taraﬂara “aralarında yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri” ve sürecin nasıl olması gerektiği konusunda rehberlik edilecek. 

> Muhtemel yeni çatışma ve gerginliklerin önüne geçilmesi için taraﬂar, istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe yüz yüze getirilmeyecek. 

> Çocuklar bu süreçte yapılacak iş ve işlemler hakkında uzmanlarca bilgilendirilecek. 

> Uzmanlar gerekirse mesleki müdahalelerde bulunacak. 

> Çocuğun görüş ve düşünceleri de önemsenerek kendisini ifade etme hakkı gözetilecek. 

> Taraﬂarın birbirleri ve çocukları ile aralarındaki meselelerin uygun şekilde çözümünün sağlanabilmesi amacıyla gereken hâllerde kendilerine danışmanlık verilecek.  

> Çocuğu teslim merkezine getirecek yükümlü, emrin gereğini yerine getirmezse çocuk bulunduğu adresten alınarak hak sahibine teslim edilecek. 

> Kişisel ilişki kurma sürecinde çocuğun hak sahibi ile görüşmeyi reddetmesi hâlinde uzman veya öğretmen çocukla ve taraﬂarla ayrı ayrı görüşecek. 

> Buna rağmen çocuğun görüşmeyi kabul etmemesi hâlinde bu durum  tutanak altına alınacak. 

> Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararlarını yerine getirilmeyenler, üç aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacak. 